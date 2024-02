Trump sort du silence sur la mort "soudaine" de Navalny et critique l'administration Biden

Dans un message publié lundi sur son réseau Truth Social, Donald Trump a écrit: "La mort soudaine d'Alexeï Navalny m'a fait prendre de plus en plus conscience de ce qu'il se passe dans notre pays."

"C'est une lente et constante progression qui nous conduit sur le chemin de la destruction avec des politiciens, procureurs et juges escrocs de la gauche radicale", a tempêté l'homme d'affaires et tribun politique sans évoquer le président russe.

Il a taclé l'administration du président Biden qui lui a succédé en janvier 2021.

"Les frontières ouvertes, les élections truquées et les décisions de justice carrément injustes sont en train de détruire l'Amérique. Nous sommes une nation sur le déclin et défaillante. MAGA 2024", a conclu Donald Trump avec ses slogans de campagne favoris en lettres majuscules.