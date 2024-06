Ukraine: Zelensky espère une "paix juste aussi vite que possible" au sommet en Suisse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit son espoir samedi de parvenir à "une paix juste aussi vite que possible", au début du premier sommet sur la paix en Ukraine qui se tient en Suisse, sans la Russie.

Quelque 90 pays y participent mais ce sommet affiche des ambitions mesurées en l'absence de la Russie et de la Chine.

"Ensemble, nous faisons le premier pas vers une paix juste", a dit le président ukrainien, ajoutant que "le monde est plus fort" que Vladimir Poutine.

Vendredi, le président russe s'est invité avec fracas dans la conversation en exigeant de facto la reddition de l'Ukraine avant tout pourparler de paix.

"Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une paix dictée, mais d'une paix juste et équitable qui tienne compte de l'intégrité et de la souveraineté de l'Ukraine", a rétorqué le chancelier allemand Olaf Scholz, samedi sur la chaîne ARD, en écho aux condamnations des Etats-Unis et de l'Otan.