Un centre de loisirs en réalité virtuelle ouvre à Bastogne

Le centre de loisirs Air-V inauguré vendredi à Bastogne fait suite à un appel à projet lancé par l'intercommunale Idelux pour l'occupation des bâtiments voisins du Bastogne War Rooms. Porté par les familles Luc et Stouvenaker en collaboration avec les sociétés Ubisoft et Arvi, le centre Air-V propose tout un catalogue d'expériences virtuelles déclinées sous forme d'escape-games, de jeux de tirs, d'expériences sous-marines, mais aussi de plongées immersives dans le monde de l'art et de la culture.

Les responsables du site planchent également sur la création d'une expérience virtuelle consacrée à la Bataille des Ardennes, en écho au travail de mémoire réalisé au niveau des Bastogne War Rooms et ailleurs dans la ville. "Ce projet issu d'un partenariat entre la ville et le privé rentre pleinement dans ce que nous proposons ici à Bastogne" souligne le bourgmestre Benoit Lutgen. "Bastogne est aujourd'hui connue comme leader en matière de travail de mémoire. Notre stratégie consiste à diversifier les activités pour prolonger le séjour des visiteurs. Et cette stratégie porte ses fruits puisqu'en 10 ans, le nombre de nuitées à Bastogne est passé de 30.000 à plus de 80.000. Je suis certain que cette nouvelle initiative renforcera encore notre attractivité touristique aujourd'hui centrée sur la Bataille des Ardennes."