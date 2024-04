Un feu de forêt embrase une zone forestière en Crète: plusieurs localités doivent être évacuées

Des vents violents entravent les efforts des pompiers, qui ont notamment déployé des hélicoptères pour lutter contre les flammes. Il s'agit du premier grand feu de forêt en Grèce cette année. Ces incendies se produisent généralement entre mai et octobre, mais le pays méditerranéen connaît actuellement un temps plus sec et plus chaud que la normale pour cette période de l'année. La semaine dernière, les températures ont dépassé les 30 degrés à certains endroits.

En 2023, la Grèce a connu les incendies les plus dévastateurs depuis 16 ans. Quelque 174.773 hectares avaient été ravagés par les flammes, selon le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne Copernicus.