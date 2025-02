Un homme arrêté au Vatican après avoir saccagé l'autel de la basilique Saint-Pierre

Un homme est monté sur l'autel de la basilique Saint-Pierre au Vatican vendredi, faisant tomber six précieux candélabres avant d'être interpellé, selon plusieurs médias locaux.

Des vidéos circulant sur les médias sociaux ont montré un homme debout sur l'autel, faisant tomber les candélabres et retirant la nappe blanche de l'autel avant l'intervention de la sécurité.

L'individu en question "souffre de graves troubles mentaux", a déclaré le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, cité par l'agence de presse AGI.

Ce n'est pas la première fois que la basilique Saint-Pierre est visée par des dégradations. En juin 2023, une personne s'était déshabillée sur ce même autel.

Avec une superficie de 2,3 hectares et une capacité de plus de 60.000 personnes, Saint-Pierre de Rome est l'église catholique la plus grande au monde. Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, elle abrite la sépulture de saint Pierre qui, selon la tradition catholique, fut le premier évêque de Rome, donc le premier pape.

Sa construction, à l'emplacement de l'antique basilique vaticane construite sous l'empereur Constantin Ier, a commencé en 1506 et s'est achevée en 1626. Ses architectes les plus importants sont Bramante, Michel-Ange, Maderno et Le Bernin.