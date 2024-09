Un homme porté disparu après de violents orages au nord de l'Italie

Alors que le nord de l'Italie connait une vague de chaleur, de violents orages ont éclaté jeudi. Des rues ont été inondées et des arbres déracinés selon les médias locaux. Ce sont les régions de Lombardie et du Piémont qui ont été les plus ravagées par les intempéries.

Celles-ci ont aussi causé la disparition d'une personne près de Turin. L'homme travaillait dans un champ à bord d'un tracteur qui a été emporté par les flots quand la rivière Orco est soudainement sortie de son lit. Des opérations de recherches sont en cours.