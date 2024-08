Un important col autrichien entre les provinces de Vorarlberg et du Tyrol reste bloqué

L'Arlbergpas (B197), une importante route de montagne reliant les provinces autrichiennes de Vorarlberg et du Tyrol, dans les Alpes, est toujours bloqué à la circulation, dimanche après-midi. La circulation a été interrompue vendredi soir sur cet axe en raison d'un glissement de terrain causé par d'importantes intempéries dans la région. Les autorités du Tyrol confirment suivre la situation de près, mais ne peuvent encore préciser quand la route pourra rouvrir.

En raison de cette fermeture, les automobilistes souhaitant rejoindre l'une des deux provinces autrichiennes doivent dès lors réaliser un trajet bien plus long via la vallée de Lech ou via la Bavière, en Allemagne.

Un tunnel traversant la montagne permet habituellement de franchir l'Arlbergpas, mais l'infrastructure est actuellement fermée en raison de travaux de rénovation.