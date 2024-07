Un lâcher de taureaux en pleine rue fait six blessés à Pampelune: comment se déroulent ces festivités hors du commun?

Cinq des blessés, dont un Américain âgé de 54 ans venu de New York, ont été victimes de chocs et un autre, un Espagnol de 37 ans, a été légèrement touché par la corne d'un taureau, selon un communiqué du gouvernement de Navarre, la région dont Pampelune est la capitale.

Les "encierros" traditionnels sont le clou des festivités et se déroulent chaque matin à 08H00 (06H00 GMT). Les fêtes de San Firmin, durant lesquelles les participants s'habillent de rouge et blanc, attirent des visiteurs du monde entier et l'écrivain américain Ernest Hemingway les a immortalisées dans son roman "Le soleil se lève aussi ("The Sun Also Rises", 1926).

Durant huit jours, des centaines de personnes dévalent durant ces "encierros" les ruelles pavées de Pampelune sur environ 850 mètres devant six taureaux de combat, avec pour objectif de s'en approcher le plus possible.

La course, à laquelle peut participer toute personne âgée de plus de 18 ans, s'achève dans les arènes de la ville où se déroule ensuite dans l'après-midi une corrida au cours de laquelle ces six taureaux seront mis à mort.