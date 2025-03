"Une voiture dans la mer !": Tenerife et Gran Canaria à nouveau victimes d'importantes inondations, les habitants "sont inquiets"

L'Espagne est à nouveau en proie à d'importantes inondations. Cette fois-ci, ce sont Tenerife et Gran Canaria qui sont touchées.

Après la région de Valence, il y a quelques mois, c'est désormais au tour de Tenerife et de Gran Canaria d'être victimes d'inondations. Sur X, plusieurs habitants et touristes ont capturé l'instant, et les images sont impressionnantes.

Médusé, un homme, filme les voitures se faire emporter par le courant lorsqu'il remarque une femme coincée dans son véhicule. Son père est à ses côtés, il s'élance pour la sauver. Ils parviennent à la secourir in extremis. "Je suis heureux et soulagé. Cette femme aurait pu connaître une fin terrible, mais finalement, tout s'est bien terminé", témoigne Ramon Vera.