Varsovie et Kiev signent un accord sur la coopération dans le domaine de la sécurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont signé lundi à Varsovie un accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre leurs deux pays.

Selon le texte de l'accord diffusé par les services du chef du gouvernement polonais, la valeur totale de l'aide de la Pologne à l'Ukraine "a dépassé quatre milliards d'euros".

Le texte précise que depuis le début de l'agression russe début 2022, "la Pologne a fait don de 44 lots d'armes et de munitions diverses", et a accordé une aide "sous la forme de formations, de logistique, de fournitures, d'entretien et de réparations ainsi que dans le domaine de l'assistance médicale".