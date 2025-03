Macron peut-il protéger l'Europe avec 290 ogives nucléaires, contre les 4300 de Poutine?

Emmanuel Macron a réaffirmé mardi son soutien à Kiev, tandis qu'il continue à préparer la guerre. Il a annoncé la création de deux nouveaux escadrons d'avions Rafale pour renforcer la dissuasion nucléaire. Le président français persiste et signe dans sa volonté de remplacer en Europe le parapluie nucléaire américain.

Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu au téléphone d'un cessez-le-feu partiel en Ukraine, Emmanuel Macron réaffirme son soutien à Kiev et continue à préparer la guerre. Hier, il a annoncé la création de deux nouveaux escadrons d'avions Rafale pour renforcer la dissuasion nucléaire. Christophe, peut-on dire que le président français persiste et signe dans sa volonté de remplacer en Europe le parapluie nucléaire américain ?

L'annonce a été faite hier alors que le président visitait l'une des plus emblématiques bases aériennes françaises à Luxeuil-Saint-Sauveur. Elle a notamment participé à la bataille de Verdun pendant la première guerre mondiale. Elle va retrouver sa vocation nucléaire, perdue depuis 2011. Elle sera, a dit le président, en 2035 la première base à accueillir la prochaine version du Rafale et son missile hypersonique. Un missile capable d'atteindre 5 fois la vitesse du son.