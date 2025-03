Affaire Kevin et Leslie: le principal suspect Nathan B. remis en liberté à cause... d'une erreur de procédure

Le principal suspect dans l'affaire de l'assassinat de Leslie Hoorelkeke et Kevin Trompat en 2022 est remis en liberté à cause d'une erreur de procédure.

Nathan B., incarcéré à la prison de Rochefort (en France), devait voir sa détention provisoire prolongée début mars. Or, son avocate n’a pas reçu la convocation à l’audience du juge des libertés et de la détention, celle-ci ayant été envoyée à une mauvaise adresse mail.

Mis en examen pour l'assassinat de Leslie Hoorelkeke et Kevin Trompat en 2022, Nathan B. a été libéré ce mardi 18 mars par la cour d’appel de Poitiers en raison... d’une erreur de procédure. C'est ce que révèle BFMTV ce mardi. L'homme reste sous contrôle judiciaire strict.

Ce n’est que quelques jours plus tard qu’elle a reçu, cette fois sur la bonne adresse, l’ordonnance prolongeant la détention de son client. N'ayant pas été informée de l'audience, et estimant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, elle a immédiatement saisi la cour d’appel de Poitiers pour soulever l'erreur et contester cette décision.

La cour d’appel a donné raison à l’avocate de Nathan B. et a ordonné sa remise en liberté immédiate.

Nathan B., qui devrait sortir ce mardi, restera cependant soumis à un contrôle judiciaire strict. Il doit se présenter quotidiennement à la gendarmerie et lui est interdit d’entrer en contact avec les familles des victimes.