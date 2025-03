Face à la Russie, ces pays européens envisagent d’utiliser une arme interdite par une convention internationale

La Pologne et les trois pays baltes ont fait mardi un nouveau pas vers un retrait de la convention internationale interdisant les mines antipersonnel, en invoquant la nécessité de renforcer leurs défenses après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La Convention d'Ottawa de 1997 interdit l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel. Elle a été ratifiée par plus de 160 pays. La Russie, les États-Unis et la Chine n'ont pas adhéré à la convention.

Dans un communiqué commun, les ministres de la Défense de la Pologne et des trois États baltes – Lituanie, Lettonie, Estonie – ont déclaré mardi que leurs pays devraient quitter la convention pour des raisons de sécurité.