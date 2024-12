Voiture-bélier sur un marché de Noël en Allemagne: comment se portent les 72 blessés admis à l'hôpital ?

L'homme ayant foncé dans une foule sur un marché de Noël allemand a tué 5 personnes et en a blessé plus de 300.

"Des 15 blessés graves qui sont arrivés dans un état préoccupant, tous ont pu être stabilisés, y compris les enfants", a précisé le Dr Robert Werdehausen six jours après l'attaque. La majorité présentait des fractures et des hémorragies internes. Néanmoins, deux personnes - un enfant de 9 ans et une femme - ont perdu la vie peu de temps après leur admission au centre médical UMMD, a ajouté l'urgentiste.

Vendredi soir, un homme de 50 ans a dirigé son véhicule contre la foule sur le marché de Noël de Magdebourg, tuant 5 personnes et en blessant 235 autres. Le conducteur a été interpellé.