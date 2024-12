Volodymyr Zelensky à Bruxelles: que demande le président ukrainien à l'Europe?

Zelensky a expliqué ce jeudi absolument avoir besoin de l'unité et de l'aide des pays européens. Une aide nécessaire lui a été promise: 25 à 30 milliards d'euros de nouveaux matériels militaires devraient notamment lui être fournis en 2025. L'accord est presque acquis mais il faudra faire plus, notamment accélérer les livraisons d'armes mais aussi les usines d'armement en Europe qui ne fonctionnent pas totalement.

Les retards s'accumulent pour l'Ukraine et Volodymyr Zelensky fait face à une attaque de plus en plus forte du côté russe qui commence à enfoncer le front à l'est et aussi à des bombardements à ses sites énergétiques alors que le froid s'installe durablement en Ukraine.

Volodymyr Zelensky est donc venu en personne plaider sa cause et demander de l'aide aux européens. Sans un accord entre l'Europe et les Etats-Unis de Trump, il n'y aura pas la possibilité d'imposer sa volonté à Poutine. Pour lui, ce conseil européen s'apparenterait à un conseil de guerre.