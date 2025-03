Volodymyr Zelensky remballe une proposition de Donald Trump: "Nous n'en discuterons pas"

Durant son appel téléphonique avec Vodolymyr Zelensky, Donald Trump a proposé que les États-Unis prennent "possession" des centrales nucléaires ukrainiennes, notamment pour en assurer la sécurité. Un jour plus tard, le président ukrainien refuse cette hypothèse.

L'Ukraine possède quatre centrales nucléaires ukrainiennes opérationnelles, toutes construites à l'époque soviétique.

Le sort de celle de Zaporijjia (sud), la plus grande d'Europe et mise à l'arrêt depuis son occupation par l'armée russe début 2022, est souci de préoccupation pour Kiev et l'Occident, notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Russes et Ukrainiens se sont mutuellement accusés depuis trois ans de la viser lors de frappes de drones et missiles.

Mercredi, la Maison Blanche avait suggéré que les Etats-Unis pourraient prendre "possession" des centrales ukrainiennes dans le cadre des efforts de Washington de mettre fin à l'invasion russe.

"La possession par les Américains de ces centrales constituerait la meilleure protection et le meilleur soutien possible pour les infrastructures énergétiques ukrainiennes", avait justifié la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, à l'issue de l'appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.