Zelensky reconnaît des opérations pour "déplacer la guerre" en Russie

"Aujourd'hui, à plusieurs reprises, le commandant Syrsky (le chef des forces armées ukrainiennes, NDLR) a fait des rapports sur le front, nos actions et sur le déplacement de la guerre sur le territoire de l'agresseur (...). L'Ukraine prouve qu'elle peut rendre justice et fournir la pression nécessaire : la pression sur l'agresseur", a déclaré le dirigeant ukrainien dans son allocution quotidienne.

Les autorités russes ont évacué plus de 76.000 personnes vivant dans la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine.

L'attaque a pris de court l'armée du Kremlin, qui dispose pourtant de ressources supérieures en hommes et en armements à celles de Kiev et avait l'initiative sur le front depuis fin 2023 et l'échec de la contre-offensive estivale ukrainienne.