Zone euro: l'inflation au plus bas depuis trois ans, nouvelle baisse des taux en vue

La hausse des prix à la consommation dans les 20 pays partageant la monnaie unique est retombée à 2,2% sur un an, son niveau le plus bas depuis juillet 2021, selon des chiffres publiés vendredi par Eurostat.

Mais l'inflation sous-jacente -- c'est-à-dire corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation --, particulièrement scrutée par les marchés financiers et la BCE, n'a que faiblement baissé, à 2,8%, après 2,9% en juillet, selon l'office européen des statistiques.

Cette donnée correspond également au consensus des analystes.

- Marché du travail tendu -

Le chômage a par ailleurs baissé dans la zone euro à 6,4% de la population active en juillet, son plus bas niveau historique, a annoncé Eurostat. Cet indicateur est également scruté par les banquiers centraux qui craignent que les pénuries de main d'oeuvre poussent les salaires à la hausse et soutiennent l'inflation, notamment dans les services.

Le net recul de l'inflation "rend plus probable une baisse de taux lors de la prochaine réunion de la BCE" mais "l'inflation sous-jacente plus élevée et le marché du travail toujours tendu constituent des facteurs de risque pour l'assouplissement de la politique monétaire", a commenté Sam Miley, expert du Center for Economics and Business Research (Cebr).

La bonne performance du mois d'août s'explique essentiellement par une chute de 3% sur un an des prix de l'énergie, dont ceux des carburants à la pompe.