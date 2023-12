2.480 taxis français déboutés dans un procès contre Uber

Les taxis comptent faire appel de cette décision, selon leur avocat.

Ils avaient assigné Uber France et Uber BV, sa filiale néerlandaise, en février 2021, se fondant sur une décision de la Cour de cassation. Celle-ci avait jugé le 4 mars 2020 que le statut d'indépendant d'un ancien chauffeur de la plateforme était "fictif" et qu'il devait être considéré comme un salarié.

Au-delà des demandes indemnitaires, et la réparation d'un préjudice économique chiffré à plus de 9.300 euros en moyenne par chauffeur et par année d'exercice, les conseils des taxis avaient demandé au tribunal de sanctionner le "modèle Uber", et sa "violation du droit du travail français".