"Acteur, pas comédien" et monstre sacré du cinéma, Alain Delon s'en est allé: derrière lui, une vie bien remplie

Sphinx solitaire, tourmenté et controversé, l'acteur français Alain Delon, décédé dimanche matin, était un mythe du cinéma, dont la beauté et le magnétisme ont fasciné les plus grands réalisateurs, sans que cela suffise à apaiser ses démons.

Alain Delon a "une personnalité assez autodestructrice et à la recherche de sa propre identité", décryptait le réalisateur Joseph Losey ("Monsieur Klein", 1976). "Il est une tragédie", écrivait encore le réalisateur dans une lettre à sa femme en 1976. Delon l'a répété, il n'était pas un comédien, mais un acteur. Qui "vivait" ses rôles. Et qui n'avait jamais rêvé de cinéma, adolescent.

L'ombre et la lumière, c'est cette dualité que l'acteur a incarnée tout au long de sa vie. Elle dessine une personnalité qui ne cherche pas à être aimée et qui affiche son amertume et sa misanthropie.

Né le 8 novembre 1935 à Sceaux (Hauts-de-Seine), Alain Delon racontait avoir été malheureux enfant, ballotté entre deux familles - ses parents se séparent et refont chacun leur vie -. Destiné à devenir commis charcutier, il plaque tout et s'engage à 17 ans dans les fusiliers marins en Indochine.

Il a 20 ans quand il rentre à Paris. Il trafique à la lisière de la légalité à Pigalle mais sa beauté insolente lui ouvre les portes du cinéma. Il débute en 1957 dans "Quand la femme s'en mêle", d'Yves Allégret. Un an plus tard, il rencontre Romy Schneider, déjà star grâce à "Sissi". S'ensuit une liaison de cinq ans, passionnée, orageuse et médiatisée, et un lien indéfectible entre ces deux acteurs peu doués pour le bonheur.

Sa carrière décolle. Il tourne plusieurs chefs-d'oeuvre et des grands succès populaires: "Plein soleil" et "Paris brûle-t-il?" (René Clément), "Rocco et ses frères", "Le Guépard" (Luchino Visconti), "L'Eclipse" (Michelangelo Antonioni), "Le Samouraï", "Le Cercle rouge", "Un flic" (Jean-Pierre Melville), "La Piscine", "Borsalino" (Jacques Deray)...

Malgré une centaine de films, de nombreux entrés dans la légende, il ne remporte qu'un César (en 1985 pour "Notre histoire" de Bertrand Blier) et reçoit une Palme d'or d'honneur à Cannes en 2019 pour l'ensemble de sa carrière. Quelques semaines plus tard, il fait un AVC dont il se remet d'autant plus difficilement qu'il va souffrir aussi d'un lymphome.