"La famille Delon apportait beaucoup à la commune": ce village adoré d'Alain Delon est toujours très prisé par les curieux

La demeure se dresse fièrement en bord de route. Sur la grille en fer forgé de l’entrée, on peut lire les lettres entrelacées des initiales d’Alain Delon et de Mireille Darc. Le couple avait fait de ce domaine un havre de paix. Abel Martin, maire de la commune, se souvient de leur participation active à la vie de village : "La famille Delon, à l’époque où il y avait Mireille Darc, apportait beaucoup à la commune. Elle participait à la collecte de jouets, aux colis pour les ainés… Une fois qu’elle est partie, tout a changé".

Depuis 2019, l’acteur enchaîne les pépins de santé… Et les tensions intrafamiliales, entre ses enfants, ne cessent d’exploser. Alain n’est plus jamais réapparu depuis l’expulsion de sa dame de compagnie, soupçonnée d’abus de confiance.

Dans une auberge du village, une table lui est dédiée. Il venait y manger régulièrement. Ce n'est malheureusement plus le cas. Claude Gruenenberger, co-propriétaire de l’établissement, est nostalgique. "Il aimait bien venir manger le soir, tranquille", dit-il. Une voisine se remémore l’époque à laquelle elle lui apportait son petit-déjeuner : "Du thé, biscottes avec du miel blanc et du beurre, et de la mangue… Et voilà".

Âgé de 88 ans, Alain Delon ne sortait plus. En 2015, il avait fait la demande d’être inhumé dans sa propriété. "Il a mis sa chapelle pour être enterré dedans. Ses chiens y sont aussi enterrés", explique le Maire.