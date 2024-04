Alain Delon placé sous "curatelle renforcée"

Le monstre sacré du cinéma, gravement malade, était placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire depuis janvier avec la désignation d'un mandataire judiciaire "pour son suivi médical". Cette mesure a été "convertie en curatelle renforcée" jeudi, selon cette source.

"Cela implique qu'il n'a plus une totale liberté de la gestion de ses biens et des décisions qu'il pourrait prendre et cela permet de gérer certains aspects médicaux qui le concernent", a-t-elle ajouté.