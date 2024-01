Alexandra et Camille, décédées sur un barrage d'agriculteurs: en France, 4.000 personnes leur rendent hommage

Les deux femmes sont mortes après avoir été accidentellement renversées mardi à l'aube par un véhicule qui n'avait pas aperçu, en raison de la faible visibilité, le barrage de bottes de paille recouvertes de plastique noir que les agriculteurs avaient installé sur la RN20, aux abords de Pamiers.Souvent vêtus de blanc, roses blanches à la main sous un soleil éclatant, les participants au rassemblement se sont d'abord regroupé dans la cour du lycée agricole où l'agricultrice avait étudié et où sa fille devait débuter un cursus dans quelques mois.

Dans un coin de la cour, le double portrait des victimes, souriantes et encadrées d'un cœur décoré de colombes, était accroché à un tracteur. "On est réuni ici car il nous est arrivé une tragédie. (...) On a voulu partir du lycée agricole car Camille devait entrer dans ce lycée en septembre", a souligné Sébastien Durand, vice-président de la FDSEA-Ariège et maire de la petite commune de Saint-Félix-de-Tournegat où résidaient les victimes, à une petite vingtaine de kilomètres de Pamiers.