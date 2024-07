Angèle et 600 artistes écrivent une lettre au milliardaire Vincent Bolloré: "Nous refusons de nous laisser intimider"

Près de 600 artistes, dont Angèle, Juliette Binoche et Virginie Despentes, interpellent dans une lettre ouverte jeudi le milliardaire Vincent Bolloré au sujet de ce qu'ils qualifient d'"éviction" de Zaho de Sagazan des radios de son groupe, qui dément.

Des journaux, comme Le Parisien et Les Inrocks, ont affirmé que la chanteuse, qui a gagné quatre Victoires de la musique et remplit concerts et festivals, n'a plus été jouée sur Europe 1, Europe 2 et RFM après s'en être prise à Cyril Hanouna, présentateur vedette de la chaîne C8, dans le giron de M. Bolloré.