Après la tempête, Zemmour et son parti misent sur la "dépolitisation" pour rebondir

CLEMENT MAHOUDEAU

L'heure du rebond ? Au creux de la vague après les législatives, Reconquête!, le parti d'Éric Zemmour, a revisité samedi lors de son université d'été à Orange ses thèmes de prédilection, du grand remplacement à la lutte contre le wokisme, tout en revendiquant de "dépolitiser" la France.

Plus de 1.700 personnes ont participé à cet événement de rentrée dans le Vaucluse, ponctué de banquet, conférences, concert et table-ronde, et marqué par des virulentes charges anti-système, à l'heure où le parti cherche à se relever d'une déroute aux législatives et s'interroge sur son avenir.