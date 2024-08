Un touriste hollandais a vécu une mésaventure coûteuse lors de ses vacances en France. La cause? La charge de sa voiture électrique. Arthur paye des centaines d'euros pour la charge de sa voiture électrique dans un camping français: "L’impression de m’être fait arnaquer"

Le touriste, Arthur, n'était pas au courant et a laissé sa voiture branchée 26h d'affilée alors qu'elle était chargée au maximum depuis longtemps. La note est au final salée, il l'a reçu chez lui à son retour. "J’ai l’impression de m’être fait arnaquer", dit-il à HLN. "Ils profitent simplement de l’inattention des gens, c'est vraiment scandaleux." Il précise que le camping était équipé de 12 bornes.

La prochaine fois, Arthur changera de camping et rechargera le long de l'autoroute. "C’est un peu plus cher, mais au moins, on voit tout de suite le prix sur l’écran", conclut-il.