Belgique: le roi nomme un nouveau négociateur en vue de former un gouvernement

Le roi a chargé Maxime Prévot, chef de file du parti Les Engagés (centre-droit) "d’une mission de médiation" entre les cinq partis politiques belges qui se sont dits prêts à former une coalition en juillet, après les élections législatives de juin.

Le roi Philippe a nommé vendredi un nouveau négociateur en charge des discussions visant à former un gouvernement en Belgique, après l'échec d'un premier round de discussions, a annoncé le Palais royal.

Le nouveau négociateur, 46 ans, fera son rapport au roi Philippe le 2 septembre, selon le communiqué du Palais royal.

Les discussions pourraient toutefois se prolonger au-delà de cette date dans un pays habitué aux longues tractations avant de former un gouvernement. La Belgique avait ainsi vécu 541 jours sans gouvernement de plein exercice en 2010-2011.

Un premier round de négociations, conduit depuis le mois dernier par le leader conservateur flamand Bart De Waver (N-VA) n'avait pas permis de rapprocher les points de vue et l'actuel maire d'Anvers avait préféré jeudi soir remettre son mandat au roi Philippe.

NICOLAS MAETERLINCK

Outre Les Engagés et la N-VA, trois autres formations politiques sont, en principe, d'accord pour gouverner ensemble. Il s'agit des libéraux du Mouvement réformateur (MR) et, côté néerlandophone, des chrétiens-démocrates (CD&V) et de Vooruit, l'ex-Parti socialiste flamand, seul partenaire de gauche.