Borne réveillonne avec les militaires en Guyane, loin des rumeurs sur son avenir

A Maripasoula, dans la forêt amazonienne, la cheffe du gouvernement a salué l'"engagement constant" des militaires, se disant déterminée à lutter contre les chercheurs d'or clandestins. "Il y aura de nouveaux matériels", prévus dans la loi de programmation militaire, qui vont arriver prochainement, notamment des drones et des hélicoptères, a-t-elle rappelé lors d'un point presse.

Décorée d'une médaille qui récompense les militaires aptes à survivre dans la jungle, Elisabeth Borne a réveillonné dimanche soir en Guyane auprès des forces armées qui luttent notamment contre l'orpaillage illégal, loin des rumeurs de remaniement et de la tourmente politique provoquée par la loi sur l'immigration.

Fin décembre, il avait promis un "nouveau cap", alimentant les spéculations autour d'un possible remaniement, qui pourrait intervenir "dans environ 15 jours", selon une source gouvernementale. Mais avec quel titulaire à Matignon?

Le chef de l'Etat a dit sa "détermination" à encore "agir" en 2024, après avoir remercié "tout particulièrement" la cheffe du gouvernement et ses ministres pour leur engagement.

A son arrivée, Mme Borne, accompagnée de la secrétaire d'Etat à la Jeunesse et au Service national universel, Prisca Thevenot, a rendu hommage à Cayenne aux quelque 2.200 militaires et environ un millier de gendarmes stationnés en Guyane, qui ont perdu cette année deux des leurs dans des opérations contre l'orpaillage illégal.

C'est la première fois qu'Elisabeth Borne se rend dans ce département de 300.000 habitants du nord-est de l'Amérique du Sud, frontalier du Suriname et du Brésil qui a, comme l'archipel de Mayotte qu'elle a visité à la mi-décembre, voté à 60% pour Marine Le Pen à la dernière présidentielle.

La Première ministre s'est entretenue ensuite avec la maire de Cayenne Sandra Trochimara, qui souhaitait lui parler du désenclavement du département, grand comme le Portugal mais où existent seulement deux routes nationales, après la mort la veille de Noël de quatre enfants dans un accident de pirogue taxi.

Elle a aussi échangé avec le président de la collectivité territoriale Gabriel Serville, devant une œuvre d'art représentant une tortue, symbole de "la patience" et du "travail bien fait", a souligné l'élu devant une Première ministre tout sourire.

A Maripasoula, elle a été accueillie par des danses traditionnelles avant d'échanger avec le maire Serge Anelli et de rejoindre la base avancée du 9e RIMa (régiment d'infanterie de marine), où le chef cuisinier de Matignon Romain Besseron avait fait le déplacement pour servir un très classique menu de foie gras, suprême de volaille des Landes, et moelleux au chocolat.

Une présentation de l'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal a servi d'apéritif. Le procureur général Joël Sollier a demandé que cette politique publique soit "réévaluée" parce qu'"on a réussi à maintenir le phénomène" mais sans "l'éradiquer".

- "Opiniâtreté" -

Comme un écho à son bail mouvementé à Matignon en raison de la réforme des retraites ou de la loi sur l'immigration, Elisabeth Borne a reçu du 9e RIMa la médaille Etoile Forêt d'or, marque de "courage", "combativité" et d'"opiniâtreté", qui récompense les militaires aptes à "vivre en jungle dans la durée".

"Après une année marquée par des crises et l'instabilité internationale, (...) je voulais me rendre sur le terrain là où nos forces (armées) font la différence" et "risquent leur vie" pour "nous protéger", a dit la Première ministre.

Lundi, la cheffe du gouvernement entamera l'année sur une pirogue pour visiter un point de contrôle fluvial sur la rivière Petit Inini, puis le village amérindien Taluen.

Elle se rendra aussi sur un site souvent touché par l'orpaillage illégal à Dorlin. C'est là que le 25 mars un major du GIGN, Arnaud Blanc, 35 ans, a été tué alors qu'il participait avec neuf camarades à une mission contre l'orpaillage clandestin.

Début mai, un piroguier et chef coutumier des Teko, membre des Forces armées de Guyane (FAG), est décédé dans un accident de pirogue lors d'une opération nocturne sur le fleuve Oyapock (est).

Avant de reprendre l'avion pour Paris, elle évoquera la lutte contre le trafic de stupéfiants à l'aéroport de Cayenne. La Guyane est connue pour être une plaque tournante d'approvisionnement de la métropole en drogue, notamment la cocaïne.