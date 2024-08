Budget: Bercy s'inquiéte de recettes moindres qu'espéré en 2024, selon Coquerel

M. Cazenave s'est entretenu jeudi successivement avec les deux parlementaires, et leur a promis de leur envoyer d'ici lundi soir un document non officiel, mais qui résumerait les différentes lettres-plafonds adressées par Matignon à chaque ministère à la mi-août, dans le cadre d'un projet de budget "réversible" par le futur gouvernement.

M. Coquerel et le rapporteur général du budget Charles de Courson (LIOT) avaient donné jusqu'au 2 septembre au gouvernement pour leur adresser le "tiré à part" du budget 2025 - qui dresse le panorama des crédits envisagés pour chaque mission ministérielle - et des informations sur l'exécution du budget 2024.

M. Coquerel, toujours amer du "déni démocratique" de la non-prise en compte par Emmanuel Macron de la candidate du NFP à Matignon Lucie Castets, a néanmoins dit "comprendre" que le gouvernement démissionnaire "attende un nouveau gouvernement pour transmettre le tiré à part" officiel.

- Transformer profondément -

Les parlementaires souhaitent aussi avoir des informations sur la réalisation des 10 premiers milliards d'annulations de crédits des ministères annoncés par Bercy au printemps. M. Cazenave a promis le document "courant septembre".

Quant à 10 autres milliards, qui devaient être à la fois supportés par les ministères (5 milliards), les collectivités locales (2 milliards) et apportés par de nouvelles taxes sur les rentes des énergéticiens et les rachats d'actions (3 milliards au total), M. Cazenave aurait convenu que Bercy "n'attend plus rien du côté des collectivités", qui n'ont jamais accepté cette demande d'ailleurs.