Cadavre dans un placard: la jeune accusée condamnée à 30 ans de réclusion criminelle

LOIC VENANCE Un prétendant poignardé, étranglé, volé et rangé dans un placard : Camille Anguenot, 20 ans, a été condamnée vendredi à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Haute-Saône pour le meurtre de Théo Decouchant en 2021. L'accusée, toute vêtue de blanc, s'est effondrée, en larmes, à l'annonce de sa condamnation à 30 ans d'emprisonnement pour "homicide volontaire, vol et escroquerie" par la cour d'assises de Haute-Saône, qui n'a pas retenu l'altération de son discernement au moment des faits et est allée au-delà des réquisitions.

"La version de Camille Anguenot n'est que la version de Camille Anguenot et elle est invérifiable. C'est celle d'une personne qui avait besoin d'argent et d'une voiture, et qui pensait que Théo Decouchant ferait un bon +pigeon+", a estimé l'avocat général Arnaud Grécourt, avant de requérir 25 ans d'emprisonnement. "Théo Découchant est serviable, gentil, mais il ne veut pas qu'on le dupe. A-t-il refusé ? Se sont-ils disputés ? Bien qu'elle se défende d'avoir tué Théo Decouchant pour avoir son argent et sa voiture, force est de constater qu'elle va les utiliser dès le lendemain", a-t-il ajouté. L'avocate de l'accusée, Catherine Bresson, conteste au contraire fermement ce mobile crapuleux. D'après un expert psychiatre, sa cliente, qui n'avait que 18 ans à l'époque, "a agi de manière radicale face à une blessure narcissique", rappelle-t-elle.

"On ne peut pas réduire Camille Anguenot à cette femme séductrice, manipulatrice et perverse. Il faut aller au-delà des apparences", a plaidé Me Bresson, évoquant l'enfance difficile de l'accusée, "une jeune fille qui a vu son père frapper sa mère et tenter de l'étrangler". - "Dangerosité de l'accusée" - Camille Anguenot ne devrait "a priori" pas faire appel, a déclaré Me Bresson à l'issue du procès. L'avocat de la famille de Théo Decouchant, Christophe Bernard, a salué "une décision juste. Elle était attendue par la famille, elle est conforme à la gravité des faits et à la dangerosité de l'accusée", a-t-il affirmé. Camille Anguenot a rencontré Théo Decouchant en discothèque en novembre 2021. Le 29 novembre, elle invite ce garçon timide et introverti de 23 ans à passer la soirée chez elle à Oiselay-et-Grachaux, petite commune de Haute-Saône, entre Vesoul et Besançon.