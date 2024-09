Castets, Beaudet: Matignon pour se faire un nom?

Dernier exemple en date, Thierry Beaudet, le président du Conseil économique social et environnemental (CESE). Cet anonyme, y compris pour de nombreux journalistes politiques, est sorti du chapeau lundi à la faveur des tergiversations d'Emmanuel Macron à désigner un nouveau Premier ministre susceptible d'éviter la censure.

M. Beaudet, issu de la société civile, enseignant de formation et sans expérience politique, a été reçu à deux reprises par Emmanuel Macron à l'Elysée dans le cadre de ses consultations, selon une source proche des milieux économiques, avant d'être rapidement présenté comme le futur locataire de Matignon.

Mais moins de 24 heures plus tard, la piste semblait s'être totalement refroidie, symptôme d'une crise politique ouverte par la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin.

D'autres personnalités issues de la classe politique ont également été pressenties, comme Karim Bouamrane, qui su mettre la séquence à profit pour voir sa cote grimper.

Si le maire de Saint-Ouen s'affirme comme une figure montante du PS et a suscité l'intérêt de la macronie -- peut-être en raison d'un portrait diffusé dans le New York Times en avril --, il demeure inconnu d'une majorité de Français et semble désormais loin de Matignon.

"Dans les régimes parlementaires, dans une situation où il n'y a pas de majorité claire ni de coalition qui émerge, on va faire des gouvernements techniques où on va aller chercher des gens qui n'ont pas une identité politique trop forte", des profils destinés à "rassurer par leur compétence", analyse pour l'AFP Olivier Costa, chercheur au CNRS.