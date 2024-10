Cession de Doliprane: l'Etat mobilisé pour faire baisser la fièvre

L'Etat était à la manœuvre lundi sur le site de Sanofi qui produit le Doliprane à Lisieux (Calvados) pour entendre les préoccupations des salariés et des syndicats face à l'arrivée pressentie d'un repreneur américain.

Dans une déclaration à l'AFP lundi, Sanofi explique que son choix portant sur CD&R "tient notamment au fait que celui-ci apporte une solidité et des garanties financières suffisantes au maintien et au développement des activités d’Opella en France et dans le monde".

Mais les syndicats et une grande partie de la classe politique s'inquiètent des conséquences d'une telle vente pour la souveraineté sanitaire et les 250 emplois du site normand.

Le ministre délégué à l'Industrie Marc Ferracci et le ministre de l’Economie Antoine Armand ont fait lundi le déplacement pour visiter l'usine et échanger avec le personnel.