Changement climatique: les dirigeants du Pacifique réunis à "un moment crucial" pour la région

Le ministre du Climat de l'archipel des Tuvalu, un petit Etat de basse altitude, Maina Talia, a exhorté les "pays les plus pollueurs" à assumer financièrement les coûts croissants liés au changement climatique, estimant que "le principe du pollueur-payeur doit être mis sur la table".

Le FIP regroupe 18 Etats et territoires associés, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Beaucoup de ses membres sont aujourd'hui menacés d'anéantissement pur et simple par la montée du niveau de l'océan due au réchauffement climatique. Un pays comme les Tuvalu (point culminant: 4,6 mètres) pourrait ainsi disparaître sous les flots d'ici trente ans.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est invité au sommet pour souligner l'ampleur de la menace climatique.

Mary Lyn FONUA

"Les décisions que les dirigeants du monde prendront dans les années à venir détermineront le sort, d'abord des insulaires du Pacifique, et ensuite du reste du monde", a prédit M. Guterres.

"Si nous sauvons le Pacifique, nous sauvons le monde".

- Rivalité sino-américaine -

Les participants au sommet devraient lancer un nouvel appel en faveur d'un fonds local d'adaptation au changement climatique face au tarissement des aides étrangères.