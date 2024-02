Décès de Jean-Pierre Soisson, le caméléon politique bourguignon

Ministre de Giscard comme de Mitterrand, l'ancien député de l'Yonne et maire d'Auxerre Jean-Pierre Soisson, est décédé mardi à 89 ans, après une longue carrière politique qui l'a conduit à jouer les caméléons, quitte à composer avec l'extrême droite.

"Je ne le regrette pas. On avait accepté les voix du FN mais il n'y avait aucune négociation possible avec eux", expliquait-il à l'AFP en 2011, affirmant avoir vécu "difficilement" cet épisode qui ternit son retour à la tête de la Bourgogne.

Interrogé à l'époque, son successeur à la présidence de la région, le socialiste François Patriat, voyait dans cette alliance passée avec le FN "une tache dont il aura du mal à se défaire".

"Si j'ai eu à le combattre, c'est sur les convictions et les idées", ajoutait M. Patriat, louant "l'humanisme", "l'altérité" et, non sans ironie, "le sens de l'adaptation" de celui qui voulait alors laisser la "place aux jeunes".

- 'Rôle d'assistante sociale' -