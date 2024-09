Décollage reporté pour le dernier lanceur Vega

"En raison de problèmes électriques sur des connexions au sol", le lancement a été "interrompu" trois heures avant le tir, a précisé Arianespace sur le réseau X. Initialement prévu mardi à 22H50 locales (03H50 HB), le lancement a été reporté de 24 heures.

Il s'agit de la dernière mission du lanceur italien Vega, de la firme Avio, en service depuis 2012, avant le passage de relais à Vega C, une version améliorée et plus puissante, clouée au sol depuis 2022 après un accident.