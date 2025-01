Deux tramways entrent en collision à Strasbourg: une cinquantaine de personnes blessées "en urgence relative"

"Le premier bilan fait état de 20 personnes en urgence relative", a indiqué un porte-parole de la préfecture, précisant que les circonstances de l'accident ne sont pas encore établies. Les pompiers ont, quant à eux, indiqué qu'une cinquantaine de personnes étaient blessées. "On a à peu près une cinquantaine d'urgences relatives (...) avec des blessures qui ne sont pas vitales", affirme René Cellier, le directeur du SDIS 67, après que deux tramways sont entrés en collision dans le tunnel menant à l'arrêt desservant la gare de Strasbourg samedi après-midi. "À l'heure où je vous parle, - parce que tout ça est évolutif mais commence à se stabiliser -, on a à peu près une cinquantaine d'urgences relatives, qu'on appelle, avec des blessures qui ne sont pas vitales, des plaies au cuir chevelu, une fracture de clavicule, une entorse au genou, des choses comme ça. Donc une cinquantaine d'urgences relatives, une petite moitié qui est partie du site pour être transportée sur les centres hospitaliers, et on a une centaine d'impliqués, qu'on appelle, c'est-à-dire des gens qui se trouvaient dans la rame, qui n'ont pas de blessures particulières mais qui sont quand même vus par les médecins pour être certains qu'il n'y a pas de soucis, et si tout va bien, ils pourront rentrer chez eux."

Un important périmètre de sécurité a été établi devant la gare, où de nombreuses ambulances ont pris position, selon un journaliste déployé sur place.