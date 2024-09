Egalité professionnelle: au tour des collectivités de publier leur index

Les collectivités locales doivent publier lundi au plus tard les premiers résultats de leur index d'égalité professionnelle, qui mesure les écarts de rémunération et de promotion entre leurs agents masculins et féminins.

Dans la fonction publique hospitalière néanmoins, le décret d'application de la loi qui crée cet index n'a pas encore été publié au Journal officiel.

Pour les collectivités, le décret d'application précise que toutes celles qui comptent plus de 40.000 habitants doivent publier au plus tard le 30 septembre 2024 leurs résultats en matière d'égalité professionnelle au titre de l'année 2023.

Les collectivités qui ne respecteraient pas cette échéance encourent une amende de 25.000 à 45.000 euros selon leur taille.

Concrètement, l'index d'égalité professionnelle pour les collectivités se compose de quatre indicateurs (deux de moins que dans les ministères): écarts de rémunération entre les fonctionnaires masculins et féminins (50 points), écarts de rémunération entre les agents et agentes contractuels (15 points), écarts entre hommes et femmes dans les taux de promotion (25 points) et pourcentage d'agents de chaque sexe dans les dix plus hautes rémunérations (10 points).