Elle avait affamé sa fille à mort: la mère d'Amandine condamnée à la perpétuité, le beau-père à 20 ans de réclusion

Après cinq jours de procès et deux heures et demie de délibéré, la cour d'assises de l'Hérault a par ailleurs condamné son ex-compagnon, Jean-Michel Cros, à 20 ans de réclusion criminelle, pour avoir privé sa belle-fille de soins jusqu'à sa mort, le 6 août 2020.

La cour, composée de trois magistrats professionnels et de six jurés populaires tirés au sort (cinq femmes et un homme), a répondu "oui" à toutes les questions sur la culpabilité des deux accusés "à la majorité de sept voix au moins", a annoncé le président de la cour d'assises, Eric Emmanuelidis, sans plus de commentaire.