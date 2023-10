En périphérie des villes, le vélo trace sa route, semée d'embûches

La France, qui possède l'un des réseaux routiers les plus longs et les plus denses d'Europe, accuse un retard en matière d'aménagements cyclables, qui représentent environ 3% des kilomètres de voirie, selon la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB).

En part de déplacements à vélo, la France figurait même "en 25e position des pays de l'Union européenne en 2019, ce qui veut dire que la majorité des autres pays européens se déplace davantage à vélo que nous", remarque Charles Maguin, gérant de Solcy, un cabinet de conseil en politiques cyclables.

Si la pratique marque une "incroyable accélération depuis deux ans", la FUB relève aussi des "inégalités spatiales fortes".