Expansion territoriale et harcèlement: le message des jihadistes à Bamako

Une caserne de gendarmerie et un aéroport militaire: le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM, JNIM dans son acronyme arabe) a montré sa force de frappe dans une capitale plutôt épargnée ces dernières années par les opérations d'envergure.

"C'est un double message: +On est là, on frappe où on veut y compris des lieux stratégiques+", explique un chercheur nord-africain qui requiert l'anonymat.

Et il a marqué les esprits alors que les regards se concentraient sur le nord du pays, où l'armée malienne et ses alliés russes de l'Africa Corps et du groupe Wagner tentent de reprendre le contrôle de certains territoires.

"Le lieu et la nature de l'attaque démontrent les capacités opérationnelles significatives du JNIM. Il souligne aussi l'incapacité du renseignement et de l'appareil sécuritaire malien - avec ses alliés régionaux et russes - de détecter" le projet, juge Lucas Webber, analyste de Tech Against Terrorism, plateforme de lutte contre l'usage d'internet pour le terrorisme et l'extrémisme.

Le JNIM "a envoyé un message au gouvernement et à l'armée, en tentant d'éviter les victimes civiles", ajoute-t-il à l'AFP. "Il indique de la même manière aux gouvernements voisins qu'il peut organiser des attaques similaires" chez eux.

- La propagande du JNIM -

Le régime malien a lancé une vaste opération militaire dans le nord du pays, où les groupes armés séparatistes et jihadistes ont perdu depuis 2023 le contrôle de plusieurs localités. Mais en juillet, l'armée et ses alliés russes avaient subi l'un de leur plus gros revers.