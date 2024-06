France: Squeezie prend position contre "une montée drastique de l'extrême droite"

Squeezie, deuxième YouTubeur le plus suivi en France (19 millions d'abonnés), a mis en garde contre "une montée drastique de l'extrême droite" et appellé "les jeunes qui (l)e suivent" à voter aux législatives, dans un message sur Instagram ce vendredi.

"Allez voter les 30 juin et 7 juillet prochains, et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination, et la peur de l'autre n'a jamais été une solution", a notamment écrit Squeezie à ses quelque 8,7 millions d'abonnés sur Instagram.

Le créateur de contenu, généralement très discret sur ses idées politiques, a tenu à adresser une "lettre ouverte" à "tous les jeunes" qui le suivent. Il écrit, entre quelques éléments de contexte: "On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée alors que l'histoire, même récente, nous a déjà montré les dangers et les lourdes conséquences de l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Alors oui, ces dernières années, le RN a réussi à lisser son image (…) mais plutôt que de les croire sur parole, penchons-nous sur la réalité de leurs actes!"