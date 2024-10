France: toujours des violences sur l'île de la Martinique malgré le couvre-feu

Barricades enflammées, magasins brûlés ou pillés et "voyous à moto": la situation restait tendue vendredi en Martinique, île française des Antilles, malgré l'instauration d'un couvre-feu, sur fond de protestation contre la vie chère.

Située à près de 7.000 kilomètres de Paris et colonisée par la France en 1635, la Martinique est en proie depuis septembre à une mobilisation contre la vie chère initiée par un mouvement baptisé Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC), qui a dégénéré avec des violences urbaines, avec de nombreux épisodes de pillages et d'actes de vandalisme.