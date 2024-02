France: une modification du droit de la presse fait bondir les syndicats de journalistes

Il est ainsi prévu un allongement, de trois mois à un an, des délais de prescription en cas d'injures et de diffamation publique quand elles visent un élu ou un candidat à un mandat.

La mesure a été adoptée en première lecture dans le cadre de l'examen d'une proposition de loi sénatoriale plus large, visant à mieux protéger les élus locaux.

Ces délits sont prévus dans une loi de 1881 sur la liberté de la presse, et des députés ont, comme le gouvernement, exprimé leurs réticences à toucher à ce texte emblématique pour ces seuls cas.

Les syndicats de journalistes eux aussi "condamnent avec la plus grande fermeté cette modification d'une des lois les plus protectrices de la liberté d'expression, de la liberté d'informer et d'être informé".

Ce rallongement du délai de prescription porte "le risque de voir, durant un an, un élu ou un candidat s'en prendre à un ou une journaliste ou à un éditeur de presse si la suite de son mandat venait à subir les conséquences d'informations délivrées par un organe de presse", relèvent-ils jeudi dans un communiqué.