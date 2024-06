Gouverner sans majorité absolue, comment font nos voisins ?

Mais ces coalitions ont depuis la guerre été soutenues en règle générale par des majorités parlementaires. L’Allemagne n'a connu au plan national de gouvernement minoritaire qu'en de rares exceptions depuis 1949, principalement 1966 et 1982, des gouvernements de transition qui n’ont duré que quelques semaines.

Le gouvernement actuel d'Olaf Scholz est ainsi un attelage des partis social-démocrate, libéral et écologiste.

Si la mise en place en début de mandature d'un gouvernement minoritaire, en raison d’une majorité introuvable au Bundestag, est théoriquement possible, elle est dans la pratique difficilement concevable. Notamment parce que le chef du gouvernement est élu par les députés, et non nommé comme en France par le chef de l'Etat.

- Italie -

Après la chute du régime fasciste de Benito Mussolini, les fondateurs de la République ont voulu en 1946 un système qui évite de donner trop de pouvoir à un seul parti ou individu. Mais l'instabilité politique est notoire en Italie - presque 70 gouvernements y ont été formés depuis -, marquée par des coalitions mouvantes et de courte durée.

En 2021-2022, l'ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi, appelé à la rescousse pour sortir le pays du marasme, fut à la tête d'une coalition qui rassembla des partis antagonistes - de l'extrême droite (à l'exception des Frères d'Italie) à la gauche - avant d'imploser.