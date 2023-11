Hugo Desnoyer, boucher français: défendre la viande à contre-courant

Ce symbole du patrimoine gastronomique français, longtemps indissociable des grands repas au restaurant ou en famille, a de plus en plus mauvaise presse.

"Les bouchers sont très dévalorisés alors qu'on fait un métier fantastique": pour Hugo Desnoyer, qui fournit les meilleures tables de Paris et partage dans ses livres des recettes simples et conviviales, il faut se mobiliser pour défendre la bonne viande.

Soucieux d'envoyer un message moderne et écoresponsable, de nombreux chefs déplacent leur créativité vers les légumes et les céréales. Et, dans les menus proposés aux athlètes des JO-2024, la France mettra l'accent sur le végétal.

"C'est un peu gênant", confie à l'AFP Hugo Desnoyer, 52 ans, dans sa boucherie-restaurant à Paris. "Notre métier a besoin de vivre et de respirer. Cela fait 26 ans que je suis installé, j'étais en progression et, maintenant, stagnant au niveau des chiffres".

"Auparavant, le boucher était l'homme le plus riche du village" et, "du temps des rois, c'était des familles qui étaient nommées par la cour, des gens anoblis", rappelle-t-il.