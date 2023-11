Immigration: au Sénat, une majorité fissurée

Un Sénat divisé: d'ordinaire unie, la majorité sénatoriale de droite et du centre peine à s'accorder sur le projet de loi immigration, des dissensions rares qui perturbent la volonté de la chambre haute de se placer comme le "point d'équilibre" des institutions.

Réputée plus calme et consensuelle que l'Assemblée nationale et souvent très efficace pour imprimer sa patte sur les textes de loi en raison d'une large majorité qui penche à droite, la chambre haute ne parle pas d'une seule voix sur cette réforme brûlante, dont l'examen a débuté lundi.