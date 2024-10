Immigration: Retailleau veut prolonger la durée en centre de rétention jusqu'à 210 jours

Dans sa ligne de mire figurent également les associations intervenant dans ces centres et chargées d'apporter une aide juridique et sociale aux personnes retenues. Il souhaite transférer cette compétence à l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) et non aux associations, "qui sont juge et partie", estime-t-il.

Interrogé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau s'en est également pris à "un islam politique très intrusif", dénonçant "le frérisme, avec une matrice idéologique très précise avec la prééminence de la loi coranique et l'infériorisation de la femme, l'antisémitisme qui se découvre sous le masque de l'antisionisme et l'instrumentalisation de l'islamophobie".

"Il faut passer de la lutte contre le séparatisme à la lutte contre l'islam politique. Je vais demander à la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure, NDLR) un rapport circonstancié et, pour la partie non secret-défense, je suis prêt à la porter au public. J'assumerais ce +name and shame+", a-t-il ajouté avant de souhaiter créer "une nouvelle incrimination pénale qui permettrait des dissolutions au delà de ce que mon prédécesseur a pu faire".