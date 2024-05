Inondations dans le Pas-de-Calais: "beaucoup reste à faire", reconnaît Attal

"Il y a des choses qui ont été faites" mais "il reste beaucoup de choses à faire", a-t-il insisté lors de cette brève visite avec des élus et des sinistrés, sa quatrième dans le département depuis les inondations.

Dans un entretien à la Voix du Nord publié jeudi, il avait annoncé que 47 millions d'euros du fonds de solidarité européen seraient consacrés au Pas-de-Calais.

Depuis novembre, le département a été touché par plusieurs épisodes de crues violents qui ont laissé des milliers d'habitants sinistrés.

"On est engagé dans une véritable course contre la montre pour éviter qu'à l'automne prochain se reproduisent les événements qu'on a connus à l'automne dernier et en début d'année", a souligné le Premier ministre vendredi.