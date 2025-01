"Je n'oublierai jamais": François Molins, ex-procureur général de Paris, revient sur la journée des attentats de Charlie

Des "menaces récurrentes"

Dix ans plus tard, François Molins évoque une journée qu'il "n'oubliera jamais", celle du 7 janvier 2015. Le procureur est en réunion lorsqu'il reçoit un appel. "Il doit être 11h30, ou dans ces eaux-là", se souvient-il. Au bout du fil, le directeur de la police judiciaire. "Il m'avise qu'il y a eu des coups de feu dans les locaux de Charlie Hebdo et qu'il pourrait y avoir un mort."

Sans hésiter une seconde, François Molins décide de se rendre sur place. Il connaît les pressions qui planent sur la rédaction du célèbre journal satirique. "C'est quelque chose qui va me parler tout de suite. On sait que Charlie Hebdo fait l'objet de menaces récurrentes depuis longtemps qui se sont parfois concrétisées", explique-t-il. Et pour cause: en 2011, par exemple, les locaux du journal sont la cible d'un jet de cocktail Molotov, à la suite de la publication d'un tirage intitulé "Charia Hebdo". Suite à cet incendie criminel, l'immeuble parisien est placé sous protection policière. Deux en plus tard, alors que des caricatures de Mahomet sont publiées dans Charlie Hebdo, la branche d'Al-Qaïda en péninsule arabique (AQPA) appelle, entre autres, s'en prendre à Charb, l'un des auteurs de dessins controversé.

En arrivant sur place, ce 7 janvier, François Molins constate l'horreur. "Je vais avoir l'occasion assez vite en montant dans les lieux avec le directeur de la PJ de voir un bilan victimaire qui est beaucoup plus important puisqu'en fait il y a 12 morts à Charlie Hebdo." Les années ont passé, mais les images, elles, sont toujours claires dans l'esprit du procureur de l'époque. Celle qui reste la plus marquante, "c'est certainement l'image de la salle de crime de Charlie et l'image de cette salle de rédaction au deuxième étage avec tous ces corps enchevêtrés les uns sur les autres avec des projections corporelles partout."