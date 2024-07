JO-2024: une application gratuite pour découvrir certains musées parisiens

Partager:

Arc de triomphe, Catacombes, Panthéon, musée d'Art moderne de Paris... A l'occasion des Jeux olympiques dans la capitale française, une nouvelle application polyglotte gratuite propose au public de découvrir plus de 30 musées et leurs expositions. Vidéo, son, texte, commentaires et anecdotes d'artistes ou d'experts: trente-neuf nouveaux "guides numériques" présentant très majoritairement les musées de la Ville de Paris et ceux du Centre des monuments nationaux - mais pas forcément les plus célèbres (ni Louvre, ni musée d'Orsay) - seront intégrés à terme à cette application baptisée "Bloomberg Connects", conçue par la fondation Bloomberg Philanthropies du groupe éponyme, spécialisé dans l'information économique et financière.

Ils donnent accès simplement, partout sur la planète, à une base de données centralisée dédiée aux institutions parisiennes partenaires et à des expositions de premier plan: musée des Arts décoratifs, Sainte-Chapelle, Palais de Tokyo, musée Carnavalet - Histoire de Paris ou Hôtel de la Marine, a détaillé Bloomberg en présentant l'application mercredi à la Maison européenne de la photographie, l'une des premières à en bénéficier. Chaque personne dotée d'un smartphone peut se connecter à l'application "avant, pendant et après" sa visite, dans la langue de son choix et automatiquement celle de son téléphone. Il en existe plus de 40 au total, du Chinois au Russe en passant par le Bengali ou le Catalan. Une carte des lieux touristiques, culturels et artistiques concernés est également disponible. Des mises à jour sur les lancements de nouveaux guides dans de nouveaux musées sont possibles en suivant l'application sur Instagram, Facebook, X et Threads.